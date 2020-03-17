Путина удивили цены на бензин

Президент России Владимир Путин не понимает откуда взялись такие цифры. Он озвучил, что такое могло быть раньше, но в ситуации с удешевлением нефти и падением курса рубля, такие цены на бензин неприемлемы. В пример глава государства привел 92 бензин, который за год подорожал на 10,44%.

В связи с этим, Путин поручил держать ситуацию с ценами на нефтепродукты под контролем. Данная ситуация обсуждалась сегодня, 17 марта, на совещании президента РФ с членами правительства.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверил президента, что Минсельхоз и Минэнергетики сделают все возможное для контроля ситуации.

Напомним, цены на нефть и курсы валют обрушились из-за того, что страны-экспортеры нефти не смогли договориться о сокращении добычи продукта. Влияет на экономическую ситуацию и ситуация с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке произошло сильнейшее обрушение цен на нефть.