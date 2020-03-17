Писатель Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни

Писатель Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни
Лимонов перенес несколько операций перед смертью. Фото: Pixabay

Пока что официально причины не разглашали.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает «Медуза», ссылаясь на партию «Другая Россия». Писатель Эдуард Лимонов умер – ему было 77 лет. По предварительным данным, причиной стали осложнения после операции. Telegram-канал Mash пишет, что у Лимонов сначала были проблемы с горлом, а потом пошло воспаление.

Напоминаем, что Эдуард Лимонов написал «Это я – Эдичка», «Великая мать любви», «Торжество метафизики» и многое другое. Он также известен как поэт, публицист и политический деятель. К слову, в своем «ЖЖ» творец 13 марта рассказал, что готовится к выпуску его новая книга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что писатель Эдуард Лимонов сообщил о своей госпитализации. Он также написал, что ему тяжело говорить и жевать пищу.

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