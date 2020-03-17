Forbes назвал самый надежный российский банк

С первого места в 2020 году сместили «Юникредит банк».

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает журнал Forbes, который составил рейтинг самых надежных российских банков. На первом месте оказался Райффайзенбанк, обогнавший лидера 2019 года – «Юрикредит банк». Тройку замыкает Росбанк, а вот популярный «Сбербанк» оказался лишь на четвертом месте. В пятерку попал Ситибанк.

Издание отметило, что обращало внимание на «дочек» иностранных банков и на крупнейшие российские госбанки с высоким международным рейтингом. Среди частых выделился Альфа-банк – он в общем рейтинг занял 26 строчку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой России 2010-х по версии Forbes.