Forbes назвал самый надежный российский банк

Forbes назвал самый надежный российский банк
Фото: pixabay.com

С первого места в 2020 году сместили «Юникредит банк».

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает журнал Forbes, который составил рейтинг самых надежных российских банков. На первом месте оказался Райффайзенбанк, обогнавший лидера 2019 года – «Юрикредит банк». Тройку замыкает Росбанк, а вот популярный «Сбербанк» оказался лишь на четвертом месте. В пятерку попал Ситибанк.

Издание отметило, что обращало внимание на «дочек» иностранных банков и на крупнейшие российские госбанки с высоким международным рейтингом. Среди частых выделился Альфа-банк – он в общем рейтинг занял 26 строчку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой России 2010-х по версии Forbes.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
forbes банк рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть и Петербург объединились против коронавируса
Правила работы ресторанов поменяются из-за коронавируса
Forbes назвал самый надежный российский банк
Стал известен худший фильм 2019 года
Чемпионат мира по хоккею хотят отменить
Российские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса
Антибиотики бессильны перед COVID-19
В России число заразившихся коронавирусом достигло 114