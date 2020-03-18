Объявлен конкурс на реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге

Конкурс на проведение работ объявила Северо-Западная дирекция Минкультуры России. На сайте госзакупок опубликованы соответствующие документы. Изначальная цена контракта — 14,1 млн рублей.

Подрядчику-победителю в рамках контракта предстоит изучить техническую документацию, выяснить в каком состоянии находятся конструкции здания и оценить колебания фундаментов и грунтов основания. Конец реставрационных работ запланирован на 2023 год.

Реставрация консерватории уже должна была быть проведена и закончена в 2019 году. Но в июне того же года контракт на работы был расторгнут действующим в тот момент подрядчиком «Меандр».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер назвал вандализмом реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел здание и остался недоволен его состоянием.