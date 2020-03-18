Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей. Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в феврале 2016 года.

Курс евро поднялся на 0,7% и составил 83,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта.