Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара продолжает расти. Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей. Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в феврале 2016 года.

Курс евро поднялся на 0,7% и составил 83,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта.

Индекс РТС на Московской бирже упал ниже 900 пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с зимы 2016 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
курс валют курс доллара курс евро курс рубля рубль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса ...
Муниципалы Литейного округа не приняли бюджет в первом чтении
В Петербурге на карантин закрываются музеи и театры
Пассажиров «Аллегро», прибывшего с опозданием, развезли домой на автобусах
В туалете отеля на набережной канала Грибоедова горничная нашла пистолет
Жители Ленобласти смогут пройти обследование на коронавирус в 23 поликлиниках
Преподаватель Михайловской академии проходил с пулей в ноге три дня
В Петербурге раскрыта серия краж элитных внедорожников