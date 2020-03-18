Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей. Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в феврале 2016 года.
Курс евро поднялся на 0,7% и составил 83,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 18 марта.
Индекс РТС на Московской бирже упал ниже 900 пунктов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с зимы 2016 года.