Петербургской компании продали краденные ЖД-детали за полмиллиона

Краденные детали обнаружили в Петербурге. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Краденные детали обнаружили в Петербурге. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Пятерых жителей Череповца обвиняют в краже железнодорожных деталей на сумму более полумиллиона рублей. Похищенные колесные пара ЖД-вагонов были обнаружены в морском порту Петербурга.

Полиция установила, что детали были похищены в Вологодской области. По версии следствия, работники эксплуатационного ванного депо в Череповце украли 34 ЖД-детали и сдали их в пункт приема металла.

После чего детали были проданы петербургской компании по договору. Компания занимается переработкой, хранением и продажей лома.

«Сумма ущерба, причиненная действиями злоумышленников, составила более 630 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленникам предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти инженера задержали за попытку похитить 20 колесных пар грузовых вагонов.