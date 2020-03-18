Россиянам рассказали о летних ценах на проживание в отелях на российских курортах

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский рассказал, что из-за высокого спроса на проживание в российских отелях этим летом могут подняться цены на проживание.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу туроператора «Алеан», на сегодняшний день, несмотря на вспышку коронавируса, цены на проживание в российских отелях остались неизменными. При этом он напомнил о повышении цен на российских курортах в 2016 году, когда Турция была закрыта для россиян. Уманский предположил, что летом может произойти всплеск динамики продаж, который приведет к росту цен.

«Есть только два сценария — либо все будет плохо и цены будут низкими, либо все будет хорошо и цены будут более высокими», — заключил эксперт.

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