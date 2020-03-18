Авиакомпания «Россия» переводит часть своих сотрудников на удаленную работу

Авиакомпания &#171;Россия&#187; переводит часть своих сотрудников на удаленную работу
Безопасность в период эпидемии должна быть превыше всего. Фото: rossiya-airlines.com

Данная мера была принята в связи с необходимостью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Работать из дома сотрудники авиакомпании начнут уже с сегодняшнего дня, 18 марта. При этом, о сокращении персонала речь не ведется. В течение месяца более 500 сотрудников офисов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, будут удаленно выполнять свои служебные обязанности.

Данная мера затронет не все специальности — некоторые работники в любом случае должны быть задействованы именно на производстве. Об этом gazeta.spb.ru сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия».

Для остальных сотрудников удаленная работа возможно будет введена на частичной основе. Все зависит от типа выполняемых обязанностей.

Помимо этого, временное изменение формата работы не повлияет на зарплату. Она будет сохранена в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что техническая база авиакомпании «Россия» в Пулково удостоена международной премии.

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