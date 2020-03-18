Дочь экс-президента Узбекистана сядет в тюрьму на 13 лет

Каримова проведет еще около восьми лет в тюрьме. Фото: pixabay

Каримова проведет еще около восьми лет в тюрьме. Фото: pixabay

В Ташкенте суд увеличил срок заключения дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда, Каримова признана виновной в новых эпизодах вымогательства и хищений из государственного бюджета. По решению суда Каримова проведет ближайшие 13 лет и четыре месяца в тюрьме. Срок будет отсчитываться с августа 2015 года.

Напомним, в 2015 году Каримова получила пять лет лишения свободы по делу о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Спустя два года ее срок удвоился в рамках другого дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга вынес приговор по делу о хищении более 11 млн рублей. Обвиняемые были сотрудниками охраны АО «НЦПЭ», сообщили в прокуратуре Петербурга.