В складах на юге Петербурга обнаружили 3,5 тонны «запрещенки»

Рейд проводился во вторник, 17 марта. Обнаруженная продукция была изъята в полном объеме. Фото: пресс-служба СЗТУ

Рейд проводился во вторник, 17 марта. Обнаруженная продукция была изъята в полном объеме. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) провели рейд по складским помещениям на юге Петербурга и обнаружили внушительное количество санкционных продуктов.

В среду, 18 марта, в пресс-службе управления СЗТУ сообщили, что, по результатам инспекционного рейда на складе нашли запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации продукты, общий вес которых превышает 3,5 тонны. Среди «санкционки», произведенной за границей, есть и молочная, и мясная продукция.

Кроме того, выявленные таможенниками йогурты и сыры хранились с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Всю «запрещенку» расфасовали по пакетам и, в соответствующие с законодательством, должны уничтожить путем сожжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Торжковском рынке изъяли 150 килограммов различных продуктов, запрещенных к ввозу в РФ.