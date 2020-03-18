ДТП с грузовиком и такси парализовало движение трамваев в сторону «Автово»

ДТП с грузовиком и такси парализовало движение трамваев в сторону &#171;Автово&#187;
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. Большегруз выехал на трамвайные пути, чем спровоцировал трамвайный коллапс.

Авария случилась в среду, 18 марта, на улице Маршала Говорова, перед поворотом на улицу Возрождения. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей Сети, электротранспорт временно перестал курсировать в сторону метро «Автово».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионер, получивший в глаз ножом на Петроградке, скончался по дороге в больницу. Нападавшего задержали.

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