Пенсионер, получивший в глаз ножом на Петроградке, скончался по дороге в больницу

В Петроградском районе Петербурга утром прохожие помогли местному жителю, на которого напал мужчина с ножом. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Все случилось утром в среду, 18 марта, между ранее судимым за хулиганство 40-летним мужчиной и 81-летним пенсионером на Большом проспекте.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по городу, злоумышленник избил пожилого человек и ударил ножом в глаз, после чего его задержали прохожие и вызвали полицию. Пострадавший умер по дороге в больницу.

В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт произошел на автобусной остановке.