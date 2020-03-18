Трамваи стоят в пробке из-за аварии на мосту Александра Невского

Дорожное происшествие на мосту Александра Невского в центре Петербурга парализовало движение трамваев.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло днем в среду, 18 марта, в Центральном районе города. На опубликованных в группе кадрах видно, что на трамвайных путях столкнулись кроссовер и легковой автомобиль. Судя по снимкам, авария была легкой, однако из-за нее остановилось движение трамваев. Трамваи стоят друг за другом около отеля «Москва».

Согласно данным с сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП собралось несколько крупных пробок. Красным цветом выделен съезд с моста на набережную Обводного канала, Невский проспект в сторону моста, Амбарная улица и улица Александра Невского.

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