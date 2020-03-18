В Петербурге пресекли нелегальную постановку мигрантов на учет

Полиция Петербурга задержала трех злоумышленниц, нелегальным путем ставивших на миграционный учет иностранных граждан.

Как сообщили в управлении МВД России по Петербургу и области, в среду, 17 марта, правоохранители задержали трех женщин в возрасте от 27 до 36 лет. Все они с января по май 2018 года выискивали среди горожан недавно приехавших граждан ближнего зарубежья и за денежное вознаграждение предлагали им успешную постановку на миграционный учет.

При этом «клиенты» преступниц не знали, что процесс совершается нелегальным образом. Для официального оформления иностранцев женщины использовали поддельные трудовые договоры и другие документы. В общей сложности, таким образом на учет были поставлены 1345 человек. Пока что нарушительницы отпущена под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за предполагаемы хищениях в ходе реставрации консерватории Петербурга.