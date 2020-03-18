Следком возбудил дело о хищении в ходе реставрации консерватории в Петербурге

Следком возбудил дело о хищении в ходе реставрации консерватории в Петербурге
Бастрыкин пообещал взять расследование под свой личный контроль. Фото: Google View

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денег во время реставрации здания консерватории имени Римского-Корсакова в Северной столице.

Расследование началось по распоряжению начальника Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Согласно приказу главы ГСУ СК РФ, в центральный аппарат будут переданы все материалы проверки, проведенной по факту реставрации нескольких объектов исторического наследия в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы заинтересовались ремонтом консерватории после заявлений городских активистов, заподозривших подрядчика в некачественном исполнении обязанностей и нарушения сроков проведения реставрационных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко остался недоволен ходом реставрации консерватории и её состоянием.

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