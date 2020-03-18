На проспекте Славы сбили пожилого мужчины

В аварии пострадал один человек. Фото: https://vk.com/spb_today

В аварии пострадал один человек. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, в аварии виноват пешеход, который перебегал дорогу.

Все случилось сегодня вечером, 18 марта. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы – там недалеко от «Южного полюса» легковушка наехала на пожилого мужчину. По предварительным данным, он перебегал дорогу на красный свет, тем самым спровоцировав инцидент.

Не уточняется, в каком состоянии находится пострадавший. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девятилетнего мальчика сбили на перекрестке Энгельса и Просвещения. По предварительным данным, мальчик шел через дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.