Актер «Кадетства» избил врачей в Москве

Актер &#171;Кадетства&#187; избил врачей в Москве
Актер сильно пьян. Фото: https://www.instagram.com/otec_kirill/

Знаменитость выпивал в компании моделей, когда вдруг отключился.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в среду вечером – актер Кирилл Емельянов, прославившийся благодаря «Кадетству», выпивал в одном из баров в компании эффектной девушки. В какой-то момент мужчина потерял сознание, так что спутнице пришлось вызывать врачей. Они попытались привести его в чувства, как вдруг Емельянов ударил спасителя по лицу несколько раз.

Медики вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые отвезли артиста в отделение. Поговорить с ним не удается, так как Емельянов физически не может отвечать на вопросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Петербурга разыскивают мужчин, избивших товароведа. Они пытались совершить кражу в магазине.

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