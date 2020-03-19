Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции

Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции
Общероссийское голосование должно состояться 22 апреля. Фото: Baltphoto

Городская избирательная комиссия Северной столицы потратит на организацию голосования по поправкам к Конституции РФ 326,7 миллионов рублей.

Проект постановления гласит, что из городской казны на голосование выделят 28,7 миллионов рублей. Оставшуюся часть внушительной суммы, 298 миллионов, предоставят из федерального бюджета. Отметим, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции намечено на 22 апреля.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение. Оговаривается, что проведение голосования может быть перенесено в случае, если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что митинги петербургских оппозиционеров против поправок в Конституцию пришлось отменить из-за введенных ограничений на массовые мероприятия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голосование горизбирком поправки к конституции санкт-петерубрг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мошенницу, которая скрывалась от правосудия 9 лет, ...
Сотрудник кафе на ж/д станции «Царское Село» украл у начальника ...
Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса
В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет
Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение
Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
У вернувшегося из отпуска вице-губернатора Петербурга не нашли коронавирус
Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции