Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции

Городская избирательная комиссия Северной столицы потратит на организацию голосования по поправкам к Конституции РФ 326,7 миллионов рублей.

Проект постановления гласит, что из городской казны на голосование выделят 28,7 миллионов рублей. Оставшуюся часть внушительной суммы, 298 миллионов, предоставят из федерального бюджета. Отметим, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции намечено на 22 апреля.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение. Оговаривается, что проведение голосования может быть перенесено в случае, если того потребует эпидемиологическая ситуация в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что митинги петербургских оппозиционеров против поправок в Конституцию пришлось отменить из-за введенных ограничений на массовые мероприятия.