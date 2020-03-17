Оппозиционные митинги против поправок в Конституцию отменяются из-за коронавируса

Согласно заявке, на митинге должно было присутствовать около тысячи человек. Фото: Baltphoto

Согласно заявке, на митинге должно было присутствовать около тысячи человек. Фото: Baltphoto

Митинги петербургских оппозиционеров против внесения поправок в Конституцию, намеченные на 21-22 марта, отменяются.

Причиной отмены стал запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об усложнившейся ситуации рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга и лидер городского отделения партии Борис Вишневский на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Однако оппозиционеры отмечают, что вместе с отменой митингов следует отменить и всероссийское голосование по поправкам, которое должно состояться 22 апреля. Противников конституционных поправок возмутили также развлекательные мероприятия, которые Смольный готовит на площади Ленина в те же даты, когда планировался митинг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти все европейские заводы Volkswagen закрываются на время пандемии.