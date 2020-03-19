Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга

Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

«Партия роста» рекомендовала выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга. Об этом рассказал председатель партии Борис Титов.

Он отметил, что Шнуров пока не подавал документы для регистрации на довыборы в заксобрание Петербурга, но он собирается участвовать в этих выборах.

Ранее сообщалось, что музыкант якобы подал документы на довыборы, чтобы заполучить вакантное место. Позже «Партия Роста» опровергал эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шнуров отметил, что его песни являются «абсолютно социальными высказываниями», которые поднимали проблемы. Кроме того, он пообещал не отказываться от критики окружающей его действительности.

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Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
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