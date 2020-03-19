На перекрестке Казанской и Гривцова столкнулись иномарки, на месте пожарные

В Петербурге на перекрестке Казанской улицы и переулка Гривцова произошло ДТП с участием двух легковых авто. К месту происшествия прибыли спасатели и инспекторы ДПС.

Авария случилась сегодня, 19 марта, около 13:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить белые Hyundai Solaris и Volkswagen Polо. На фотографиях видно, что у легковушек пострадала передняя часть.

Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших не приводятся.

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