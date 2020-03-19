Правительство России предоставило малому бизнесу три месяца отсрочки по страховым взносам

В рамках дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса власти России предоставили предпринимателям отсрочку на выплату страховых взносов.

Кроме того, для частного бизнеса будет действовать отсрочка по арендным платежам для тех предприятий, которые занимают государственные или муниципальные площади. Об этом в четверг, 19 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

Также, в рамках поддержки предпринимательства во время экстренной ситуации, правительство отменяет проверки малого и среднего бизнеса, в том числе таможенные и налоговые. Помимо прочего, туроператорам предоставят возможность не платить взносы в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга просят Беглова о налоговых каникулах.