Комсомольскую улицу в Пушкине отремонтируют за 3,5 млн рублей

Комсомольскую улицу в Пушкинском районе Северной столицы приведут в порядок за 3,47 миллиона рублей.

Работы по ремонту дорожного покрытия Комсомольской улицы в городе Пушкин выполнит строительная компания «НКЦ ПЕРЕМЕНА». Информация о подрядчике в четверг, 19 марта, появилась на официальном интернет-портале Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В общей сложности, исполнитель реконструирует участок длиной 220 метров и площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Проект реализуется в рамках адресной программы ремонта дорог. Информации об ограничении движения транспорта в связи с проводимыми работами не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПб ГБУ «Ленсвет» займется капитальной реконструкцией наружного освещения в нескольких районах Санкт-Петербурга.