Путин не согласен с теми, кто считает его царем

Ведь, в отличие от царя, который просто отдает указы, он работает каждый день.

Президент России Владимир Путин высказался о том, что в обществе его называют царем. Глава государства сказал, что представляет царя, как человека, который исключительно раздает указы и смотрит на их выполнение сверху, поправляя при этом шапку, смотрясь в зеркало. И данное описание точно не подходит Путину, который каждый день действительно работает на протяжение большого количества времени. Об этом президент рассказал ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Сообщил лидер РФ и то, что не ожидал, что столько времени проведет на своем посту. Подобное ему даже не приходило в голову.

Но, при этом, внезапно уходить Путин не намерен, потому что чувствует большую ответственность за все, что происходит и будет происходить в государстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу.