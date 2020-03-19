Взятка за получение прав грозит жителю Петербурга сроком

В Ленинградской области в городе Приозерск правоохранители открыли уголовное дело против мужчины из Петербурга, который дал взятку инспектору МРЭО №18.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по области, установлено, что весной 2018 года ученик автошколы через посредников передал взятку в размере 15 тысяч рублей инспектору МРЭО. За это он хотел получить водительское удостоверение. В итоге петербуржец сдал квалификационный экзамен без проверки «теории».

Данное преступление всплыло наружу во время расследования другого уголовного дела против указанного инспектора, который ранее был задержан за получение другой взятки. Осенью 2019 года инспектор получил четыре года колонии.

Сейчас правоохранители пытаются доказать вину взяточника. В скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-замглавы Калининского района отправили под стражу из-за подозрений в получении взятки.