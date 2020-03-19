Спектакли ведущих театров России покажут онлайн из-за коронавируса

Спектакли ведущих театров России покажут онлайн из-за коронавируса
Megogo будет транслировать более 30 каналов, среди которых канал "Театр". Фото: pixabay

Зрители смогут посмотреть спектакли ведущих российских театров бесплатно в режиме онлайн.

Онлайн-кинотеатр Megogo добавил в бесплатный доступ спектакли ведущих театров, телеканали, голливудские фильмы и караоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора медиасервиса Виктора Чеканова.

Решение о добавлении к бесплатному пакету спектаклей было принято из-за временного запрета на проведение массовых мероприятий. С 19 марта по 21 апреля Megogo будет транслировать более 30 каналов, среди которых канал «Театр», показывающий спектакли театра им. Евгения Вахтангова, «Современника», театра им. Маяковского, других».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьеры фильмов будут показывать онлайн во время пандемии коронавируса.

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