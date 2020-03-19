России грозит дефицит ноутбуков из-за COVID-19

Жители России могут столкнуться с нехваткой ноутбуков из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране.

Как сообщает РБК, постепенный переход на удаленную работу может спровоцировать повышенный спрос на портативные компьютеры, что, в свою очередь, может привести к их дефициту. При этом производство ноутбуков в Китае все еще не восстановлено в полном объеме.

Известно, что в первую неделю марта продажи ноутбуков выросли на 10%, а спустя неделю они увеличились уже на 27%.

На рост продаж также влияет резкий рост курса доллара, поскольку жители России массово начали скупать технику, пока не повысились цены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно с чем связан дефицит медицинских масок в Петербурге.