России грозит дефицит ноутбуков из-за COVID-19

Жители России могут столкнуться с нехваткой ноутбуков из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране.
Как сообщает РБК, постепенный переход на удаленную работу может спровоцировать повышенный спрос на портативные компьютеры, что, в свою очередь, может привести к их дефициту. При этом производство ноутбуков в Китае все еще не восстановлено в полном объеме.
Известно, что в первую неделю марта продажи ноутбуков выросли на 10%, а спустя неделю они увеличились уже на 27%.
На рост продаж также влияет резкий рост курса доллара, поскольку жители России массово начали скупать технику, пока не повысились цены.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно с чем связан дефицит медицинских масок в Петербурге.