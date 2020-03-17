Стало известно с чем связан дефицит медицинских масок в Петербурге

Все дело в прекращении поставок из Китая и неспособность отечественных производителей справиться с увеличенным спросом.

В данный момент жители Северной столицы мало где могут купить необходимые средства защиты. В правительстве Петербурга же отрицают проблемы с поставками. Аптечные сети же говорят о другом. Маски отсутствуют во многих крупных сетевиках — «Озерки», «Петербургские аптеки», «Фиалка» и других. Работники аптек даже не знают, когда доставят новые партии защитных средств.

Продажи медицинских масок увеличились в конце января. Речь идет о действительно больших количествах. Например, продажи в сети «Алоэ» увеличились в 75 раз. Об этом сообщает РБК Петербург.

В Петербурге около 30 компаний занимаются производством масок. Пока что, они не справляются с таким спросом. К тому же, у них не было сделано запасов готовой продукции. Правительство города на Неве в ближайшее время предпримет необходимые меры, которые помогут отечественным компаниям увеличить объем выпускаемой продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга будут закупать медицинские маски в Китае.