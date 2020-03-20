Полиция Петербурга «накрыла» производство поддельного моторного масла

Один из братьев занимает должность гендиректора компании, торгующей промышленными химикатами, второй является начальником склада на том же предприятии. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Один из братьев занимает должность гендиректора компании, торгующей промышленными химикатами, второй является начальником склада на том же предприятии. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Главка по экономической безопасности и противодействию коррупции при содействии коллег из Петербурга и Ленобласти задержали производителей моторных масел, подозревающихся в незаконном использовании торговых логотипов известных брендов.

О раскрытии незаконного производства в пятницу, 20 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, организаторами нелегальной деятельности являются двое братьев. Во время обыска складских и производственных помещений стражи порядка изъяли более 15 тонн моторного масла.

Товар был расфасован в бочках и канистрах с логотипами известных брендов. Помимо прочего, правоохранители обнаружили этикетки, пломбы, тару и многое другое, свидетельствующее о наличие производства. По приблизительным расчетам, преступники нанесли компаниям-правообладателям ущерб на сумму 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову.