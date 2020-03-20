В Пулково открылся мобильный пункт проверки на коронавирус

Мобильный пункт будет работать с 11 до 16 часов ежедневно. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Мобильный пункт будет работать с 11 до 16 часов ежедневно. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

У входа в аэропорт «Пулково» появился первый в Петербурге мобильный пункт проверки на коронавирус.

Мобильный пункт будет работать с 11 до 16 часов ежедневно.

Для прохождения процедуры необходимо зарегистрироваться на специальной стойке информации в зале прилета Пулково, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Результаты можно получить на электронную почту или смс-уведомлением на номер мобильного телефона. В Пулково проводится ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. В частности, все самолеты, прибывающие в петербургский аэропорт из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. Кроме того, в Пулково создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, органами власти и Роспотребнадзором по вопросам коронавируса.

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