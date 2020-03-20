ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Решение принял совет директоров регулятора в пятницу, 20 марта.

В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ, говорится в пресс-релизе Банка России. Причинами этого стали пандемия коронавирусной инфекции и обвал цен на нефть.

Ожидается, что из-за внешних факторов умеренный рост экономики страны сменится снижением. Дальнейшее развитие экономики будет во много зависеть от распространения коронавируса и мер по борьбе с ним.

В будущем регулятор намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также, беря во внимание развитие экономики на прогнозном горизонте и риски со стороны внешних и внутренних условий.

«В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году», — добавили в ЦБ.

Следующее заседание об уровне ключевой ставки Совет директоров Банка России проведет 24 апреля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что происходит с рынком недвижимости Петербурга на фоне пандемии коронавируса и нестабильного рубля.