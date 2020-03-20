ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Решение принял совет директоров регулятора в пятницу, 20 марта.
В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза ЦБ, говорится в пресс-релизе Банка России. Причинами этого стали пандемия коронавирусной инфекции и обвал цен на нефть.
Ожидается, что из-за внешних факторов умеренный рост экономики страны сменится снижением. Дальнейшее развитие экономики будет во много зависеть от распространения коронавируса и мер по борьбе с ним.
В будущем регулятор намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также, беря во внимание развитие экономики на прогнозном горизонте и риски со стороны внешних и внутренних условий.
«В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году», — добавили в ЦБ.
Следующее заседание об уровне ключевой ставки Совет директоров Банка России проведет 24 апреля 2020 года.
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