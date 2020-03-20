Скончался оперный режиссер Станислав Гаудасинский

О месте и времени прощания станет известно позднее. Фото: Pixabay

О месте и времени прощания станет известно позднее. Фото: Pixabay

Его не стало сегодня, 20 марта, на 84 году жизни.

Гаудасинский умер спустя полгода после кончины его жены — народной артистки СССР Ирины Богачевой.

Печальная новость была опубликована на официальной странице Санкт-Петербургской консерватории в социальной сети «Вконтакте».

Гаудасинский родился 4 марта 1937 года. Учился на вокальном и режиссерском факультетах Ленинградской консерватории.

Являлся президентом Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова с 2007 по 2008 год. С 1980 по 2007 год руководил Михайловским театром.

Оперный режиссер имел немало наград, которыми он отмечался за выдающиеся творческие достижения. Среди них: орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, «Народный артист РСФСР» и «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объявлен конкурс на реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге.