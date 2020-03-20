Лагеря Ленобласти готовы принять школьников на весеннюю смену

Лагеря Ленобласти готовы принять школьников на весеннюю смену
В Ленобласти учреждения продолжают работу. Фото: Pixabay

Заезды начнутся уже в эту субботу, 21 марта.

Из-за мер по борьбе с коронавирусом, которые активно сейчас проводятся Ленинградской областью, был увеличен список необходимы справок и документов для возможность отправления в детское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

От родителей или законного представителя потребуется документ, подтверждающий, что члены семьи в течение 14 дней не находились за границей, в странах с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Также, из поликлиники, к которой прикреплен ребенок нужно будет взять справку о том, что в последние 24 часа не было никаких контактов с заболевшими.

Помимо этого, во время весенней смены в лагерях, будут ограничены посещения. Это необходимая мера, которая поможет избежать распространения вируса.

В данный момент, в Ленобласти работают 3 лагеря — «Россонь» (Кингисеппский район), «Маяк» (Гатчинский район) и «Березняки» (Ломоносовский район). Принять учреждения готовы 600 детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детские оздоровительные лагеря Петербурга уходят на весенние каникулы из-за COVID-19.

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