Детские оздоровительные лагеря Петербурга уходят на весенние каникулы из-за COVID-19

Детские оздоровительные лагеря Петербурга уходят на весенние каникулы из-за COVID-19
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Данная мера необходима для противодействия коронавирусу, который начал свое активное распространение.

Решение о закрытии лагерей принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 19 марта. Закроются как государственные, так и частные учреждения.

Беглов рассказал, что ситуацию сложно держать под контролем ситуацию, если за границей находился ребенок или другие члены семьи.

Детские лагеря глава Северной столицы «сборной солянкой». Поэтому, для безопасности граждан, их следует закрыть.

Беглов отметил то, что детские сады пока продолжают работу в штатном режиме. Но ситуации в них тоже контролируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов уверяет, что ситуация с коронавирусом под контролем. Но многое зависит от сознательности горожан. Нужно следить за своим самочувствием и чаще мыть руки с мылом.

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