В Пулково закрылась одна из посадочных галерей для международных рейсов

В Пулково закрылась одна из посадочных галерей для международных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Речь идет о северной галерее пассажирского терминала, которая обслуживала часть международных рейсов. С сегодняшнего дня, 20 марта, она закрыта. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу «Воздушные ворота Северной столицы».

Такая мера была реализована в связи с необходимой оптимизацией. При этом, основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает свою работу в штатном режиме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия, в качестве мер безопасности, ограничила авиасообщение с большим количеством стран, в которые входят и страны Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково открылся мобильный пункт проверки на коронавирус. Принимать желающих проверить свое здоровье, пункт будет каждый день с 11 до 16 часов. Результаты анализов будет отправляться на электронную почту или путем отправки сообщения на мобильный номер.

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