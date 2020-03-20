УК объяснила повышенные счета за отопление на Васильевском

Жители Васильевского острова получили в марте увеличенные счета за отопление. В некоторых домах размер платы вырос на 500 — 4 тыс. рублей. Причины разъяснили в управляющей компании «Мир» и жилищном комитете.

Большая часть жалоб поступила от жителей домов под управлением ООО УК «Мир». Как рассказали gazeta.spb.ru в управляющей компании, разница в начислении связана с тем, что в январе начисление производилось по нормативу, а в феврале — по узлу учета.

«Узел учета находился в поверке, поэтому до этого начисление было по нормативу. После того, как узел учета тепловой энергии ввели в строй, 23 января, начисление начало производится по узлу учета. То есть, с 1 по 23 января — по нормативу, а уже с 23 января по конец февраля — по узлу учета», — пояснил исполнительный директор УК «Мир» Игорь Миллер.

После ввода в эксплуатацию узла учета были произведены досчет и сверка. В результате жители получили доначисления. Однако никаких лишних начислений произведено не было, заверили в управляющей компании. Миллер добавил, что все действия УК соответствуют закону, а в квитанциях была прописана вся законодательно необходимая информация.

По данным жилищного комитета, средний счет в марте за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге составил 4 тыс. 528 рублей. По сравнению с февралем сумма была увеличена в среднем на 2%. По Василеостровскому району средний счет составил 4 тыс. 632 рубля 86 копеек, что на 1% больше, чем месяцем ранее.

На увеличение объема потребления тепловой энергии повлияло снижение температуру наружного воздуха. В феврале она составила 0,5 градусов в среднем, в январе — 1,5 градусов.

«В среднем по Санкт-Петербургу увеличение расхода тепловой энергии, определенного по общедомовым приборам учета, в феврале 2020 года по отношению к январю 2020 года составило 4,88 %, в частности по Василеостровскому району – 0,6 %», — рассказали gazeta.spb.ru в жилищном комитете.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, жалобы, в частности, поступали от жителей дома 11 по Среднему проспекту В.О. и дома 51 по 10-й линии В.О. Расход тепловой энергий в феврале относительно января там был увеличен на 48% и 38% соответственно. Счета для нанимателей данных домов печатает вычислительный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

«Следует отметить, что в разные месяцы отопительного период расход тепловой энергии не равномерен и зависит от количества отапливаемых дней в расчетном периоде и температуры наружного воздуха», — пояснили в комитете.

В ведомстве добавили, что жители могут обратиться по вопросам, связанным с увеличением расхода тепловой энергии, в управляющую компанию. В случае, если ответ не будет дан, они вправе связаться с администрацией Василеостровского района. За подобные обращения отвечает специальные комиссии по рассмотрению спорных вопросов начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. В её состав, в том числе входят представители Жилищного комитета и Государственной жилищной инспекции.