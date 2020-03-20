На выходных Петербург и Ленобласть ждут похолодание и сильный ветер

Но не стоит расстраиваться, в дальнейшем будет становиться теплее.

В ночь на субботу 21 марта, в Петербурге снова станет по-настоящему холодно: — 4..-6 градусов. Днем ожидается от 0 до -2. В первой половине дня ожидаются незначительные осадки в виде снега. Ветер ожидается северный и северо-восточный. На дорогах гололедица.

В Ленобласти в субботу, 21 марта, будет облачно, пройдет снег, ночью столбик термометра опустится до -9 градусов, местами до -14. Днем воздух максимально прогреется до +2. На дорогах гололедица. Ветер будет северный и северо-восточный. Порывы ветра днем могут достигать 6-11 м/с.

В воскресенье 22 марта, в Петербурге осадков не ожидается. Ночью станет прохладнее: от -5 до -7 градусов, местами до -9. Днем станет чуть потеплее, чем в субботу: от +1 до +3. Ветер ночью будет северный, днем сменится на восточный.

В воскресенье 22 марта, в Ленобласть придут настоящие морозы. Местами столбик термометра опустится до — 11…-16 градусов. Активных осадков не ожидается. Днем температура снова примет плюсовые значения. Максимально воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше.