Ленобласть отменяет весенние смены в детских лагерях из-за коронавируса

Ленобласть отменяет весенние смены в детских лагерях из-за коронавируса
Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в работу различных учреждений. Фото: cdc.gov

Данное решение связано с рекомендацией оперативного штаба Министерства просвещения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Завтра, 21 марта, планировались первые заезды детей на весенние смены в три лагеря области.

Но, к сожалению, в постановлении ведомства было рекомендовано отменить оздоровительные смены в в учреждениях отдыха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лагеря Ленобласти готовы принять школьников на весеннюю смену. Отменять заезды не планировалось до последнего момента. Предполагалось, что дети все же смогут отправиться на отдых. В качестве дополнительных мер безопасности увеличилось количество документов, необходимых для предоставления. Например, необходимо было взять справку, подтверждающую, что ребенок и члены его семьи не находились за границей в течение 14 дней.

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