Журналисты обнаружили аномалию с коронавирусом в Германии

СМИ обнаружили аномальную ситуацию с новым типом коронавируса в Германии, которая заключается в высоком уровне распространения вируса, однако при этом смертность остается на низком уровне.

Как сообщает Financial Times, сейчас коронавирус активно распространяется среди жителей Германии. По данным университета Джона Хопкинса, несколькими днями ранее коронавирус в Германии был выявлен у 13 979 человек, что превышает количество зараженных в любой другой стране, помимо КНР, Италии, Ирана и Испании.

Однако, несмотря на высокий уровень распространения COVID-19, в стране, по данным на четверг, было зафиксировано всего 42 смерти. Для сравнения, во Франции из 9 058 зараженных умерли 243 человека, в Испании — на 17 395 заболевших пришлось 803 человека.

По мнению экспертов, это может быть связано с ранней стадией вспышки коронавируса в стране, а также молодым возрастом зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе.