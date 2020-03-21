Утром в субботу на Ветеранов полыхает ресторан

Пожар в заведении произошел в Красносельском районе Петербурга утром в субботу, 21 марта, сообщили очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», пожар начался в ресторане грузинской кухни «Пхали-Хинкали» в доме №160 по проспекту Ветеранов. Судя по фотографиям, на место происшествия направили две единицы специальной техники.

Точной информации от официальных источников на данный момент не поступало. Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром на юге Петербурга перевернулись две машины. Два ДТП, в которых перевернулись легковушки, произошли сегодня утром, 21 марта, на юге Северной столицы.