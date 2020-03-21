Станции метро «Девяткино» и «Ленинский проспект» обзаведутся подъемниками для инвалидов

В Санкт-Петербурге городской метрополитен намерен закупить подъемные платформы для маломобильных групп граждан.

Закупленными подъемниками собираются оборудовать станции петербургской подземки «Девяткино» и «Ленинский проспект». Согласно информации, появившейся на портале госуслуг, стоимость выставленного на аукцион лота оценивается в более 19 млн рублей.

На портале отмечается, что участниками аукциона смогут стать представители малого и среднего бизнеса. Выбор подрядчика состоится 15 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на синюю ветку метро Петербурга вышел новый состав. Планируется, что количество составов «Юбилейный» увеличится на второй линии до 11. Машинисты, работающие на второй линии обучались ездить на них несколько месяцев.