На синюю ветку метро Петербурга вышел новый состав

Сегодня, 20 марта, на второй линии начал движение состав «Юбилейный». Он уже начал перевозить пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Пока что, на линии работают два состава новых поездов с асинхронным тяговым приводом. Машинисты, работающие на второй линии обучались ездить на них несколько месяцев.

Планируется, что количество составов «Юбилейный» увеличится на второй линии до 11.

До этого составы «Юбилейный» ездили только на зеленой ветке подземки города на Неве.

Стоит отметить, что в метро усилили дезинфекцию в связи с коронавирусом. Ежедневно данный вид транспорта переводит большое количество людей. В связи с этим, специальными растворами протирают поручни эскалаторов, двери, а также регулярно реализуется уборка вагонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен Петербурга закупает 140 тысяч трехслойных медицинских масок.