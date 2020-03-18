Метрополитен Петербурга закупает 140 тысяч трехслойных медицинских масок

Метрополитен Петербурга закупает 140 тысяч трехслойных медицинских масок
Метрополитен закупает медицинские маски. Фото: unsplash.com

ГУП «Петербургский метрополитен» закупает 140 тыс. трехслойных медицинских масок. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Потратить на медицинские маски метрополитен рассчитывает 499 тыс. 800 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 марта, поставщик будет объявлен в этот же день.

Метрополитен рассчитывает приобрести 140 тыс. масок на резинках. Сроки поставки — 30 дней. Все транспортные расходы включены в стоимость товара. Согласно договору, поставка должна быть осуществлена партиями в течение двух дней с момента запроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга планируют приобрести медицинские маски и костюмы биологической защиты в Китае. Договоренности о поставке товара из КНР в Петербург достигнуты с Почтой России. На данный момент в больнице Боткина находится более 300 пациентов с подозрением на коронавирус.

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