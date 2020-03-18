Метрополитен Петербурга закупает 140 тысяч трехслойных медицинских масок

ГУП «Петербургский метрополитен» закупает 140 тыс. трехслойных медицинских масок. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Потратить на медицинские маски метрополитен рассчитывает 499 тыс. 800 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 марта, поставщик будет объявлен в этот же день.
Метрополитен рассчитывает приобрести 140 тыс. масок на резинках. Сроки поставки — 30 дней. Все транспортные расходы включены в стоимость товара. Согласно договору, поставка должна быть осуществлена партиями в течение двух дней с момента запроса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга планируют приобрести медицинские маски и костюмы биологической защиты в Китае. Договоренности о поставке товара из КНР в Петербург достигнуты с Почтой России. На данный момент в больнице Боткина находится более 300 пациентов с подозрением на коронавирус.