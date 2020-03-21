В Госдуме предлагают дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

По мнению Мироновая, индексация пенсий и зарплат должна быть внеочередной в 2020 году. Фото: pixabay

По мнению Мироновая, индексация пенсий и зарплат должна быть внеочередной в 2020 году. Фото: pixabay

Для смягчения снижения курса рубля в Государственной Думе предлагают провести дополнительную индексацию пенсий и зарплаты работникам учреждений и предприятий.

Соответствующее предложение выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он уверен, что данные меры не приведут к критической нагрузке на федбюджет. По мнению Миронова, индексация пенсий и зарплат должна быть внеочередной в 2020 году.

Депутат задался вопросом, с какой целью страна в течение долгого времени копила резервы, если не на «черный день».

«Ну, так он наступил. Или опять чего-то будем ждать?» — заявил Миронов.

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