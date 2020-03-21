Адвокат Соколова объяснил, почему в его действиях не нашли жестокости

Дело в том, что при убийстве историк не заставлял жертву много страдать.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем рассказал адвокат Олега Соколова Александр Почуев. Он заявил, что само по себе преступление жестокое, но историк, убивая возлюбленную Анастасию Ещенко, не пытал ее и не издевался на ней. Следствие убеждено, что дополнительных страданий жертве Соколов не причинял.

Также Почуев отметил, что люди демонизировали историка. Он напомнил, что чаще всего убийцы расчленяют тела жертв и в этом нет ничего из ряда вон выходящего.

«Любой семейный убийца вынужден скрывать следы преступления и самые логичные и эффективный ход событий — расчленить свою жертву»,

— отметил адвокат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Генпрокуратура утвердила обвинение историку Олегу Соколову.