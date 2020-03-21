Россиян пугают ростом цен на рыбу из-за доллара

Подорожают в первую очередь рыба и морепродукты, уверены эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает газета «Московский комсомолец». Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил, что ожидается рост цен на рыбную продукцию в связи с изменением курса рубля по отношению к доллару. Отмечается, что себестоимость товара зависит от экономической обстановки, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Гудков подчеркнул, что мясо и молочная продукция вряд ли подорожают, так как цены на них можно поддерживать на прежнем уровне благодаря переработке. С рыбой все обстоит иначе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предлагают дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии. Депутат задался вопросом, с какой целью страна в течение долгого времени копила резервы, если не на «черный день».