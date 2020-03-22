Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов

Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов. Фото: Pixabay

Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст трехмерную карту Луны для выбора места высадки российских космонавтов.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что топографическая карта естественного спутника Земли с разрешением 2-2 метра будет создана при помощи стереосъемки, сообщает РИА «Новости».

«В дальнейшем предусматривается научное использование стереокарты, которая нам позволит анализировать лунные структуры и их происхождение», — отметил он.

Кроме того, полученные снимки предоставят данные «для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аппарат “Чанъэ-4” 3 января сел на Луне и сфотографировал ее обратную сторону с близкого расстояния — в первый раз за всю историю. Модель сел в 10:26 по лунному времени, сообщает CASC – разница с Москвой составляет +5 часов. “Чанъеэ-4” запустили 8 декабря из провинции Сычуань Китая.

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Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
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