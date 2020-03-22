В отделе ГИБДД Петербурга петербуржец пожаловался на симптомы COVID-19

Работу МРЭО на Народного ополчения пришлось экстренно прервать. Мужчине, который рассказал о плохом самочувствии и том, что он недавно вернулся из-за границы, вызвали скорую помощь. Инцидент случился сегодня, 22 марта. Об этом сообщает «Мегаполис».

МРЭО подтвердил информацию и объяснил, что мужчина был в защитной маске и перчатках. В отдел же он пришел как посетитель, для того, что оформить свой автомобиль.

Напомним, пока что, в Северной столице подтверждено 16 случаев коронавируса.

Всех жителей Петербурга просят сообщать о возвращении из мест с тяжелой эпидемиологической ситуации и оставаться дома на двухнедельном карантине. Все необходимые документы, включая больничный лист, доставляются на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Петербурга и Ленобласти появились «антикоронавирусные» разметки.