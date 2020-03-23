Десятки пожарных приехали к Военно-морской академии на Васильевском по ложному вызову

Десятки пожарных приехали к Военно-морской академии на Васильевском по ложному вызову
Вызов оказался ложным. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Василеостровском районе Петербурга пожарные получили сигнал о возгорании и направились к Военно-морской академии флота Н.Г. Кузнецова.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах, приехав на «место происшествия», сотрудники МЧС установили, что возгорания на территории академии нет, а вызов был ложным.

Ложный вызов о возгорании в здании академии на набережной Лейтенанта Шмидта поступил вечером в воскресенье, 22 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руферы в Петербурге решили покорить шпиль Дома офицеров.

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