На выборах президента Абхазии побеждает оппозиционер Бжания

Лидер оппозиции, депутат абхазского парламента Аслан Бжания набирает 56,5% голосов граждан на повторных выборах лидера страны после обработки всех протоколы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные данных местного ЦИК, 57-летний Бжания обходит своих конкурентов министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба (35,42%) и бывшего главу МВД Абхазии Леонида Дзапшамба (2,22%). Против всех проголосовали 1,75% избирателей.

Абхазское законодательство гласит, что кандидата в президенты изберут в том случае, если он получил более половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики считают, что кандидата в президенты Абхазии могли отравить.